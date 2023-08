Nach zwei Jahren: Serkan Yavuz und Samira haben sich verlobt

Sie haben den nächsten Schritt gewagt. Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) haben sie bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt und gingen aus der Datingshow als Paar heraus. Bereits kurz darauf gaben die Realitystars Samiras Schwangerschaft bekannt. Inzwischen ist die kleine Nova auf der Welt. Erst vor wenigen Tagen feierte das Paar seinen zweiten Jahrestag. Diesen Anlass hat Serkan wohl für einen besonderen Anlass genutzt.

Der Reality-TV-Star teilt auf Instagram eine süße Aufnahme von dem Moment. Im gemeinsamen Urlaub stellte er die Frage aller Fragen, die Samira mit einem überglücklichen "Ja" beantwortete. Im Hintergrund des Videos läuft Phil Collins' (72) "Another Day in Paradise", während noch einige gemeinsame Momente der beiden zu sehen sind.

In den Kommentaren freuen sich bereits viele berühmte Freunde für das Paar. "Oh mein Gott, ich freue mich so sehr für euch. So sieht Liebe aus!", schreibt Yeliz Koc (29) begeistert unter das Video. Michelle Daniaux schließt sich ihr an. "Herzlichen Glückwunsch euch zwei Herzen", kommentiert sie die süße Aufnahme. Auch Daniela Büchner (45) lässt es sich nicht nehmen und gratuliert dem frisch verlobten Paar.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

