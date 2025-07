Alleine beim Event: Samira Yavuz schwärmt von "Auszeit"

Influencerin Samira Yavuz (31) gönnte sich kürzlich eine Auszeit von ihrem Alltag. Die zweifache Mutter war auf einem Event zu Gast und verbrachte anschließend noch einen entspannten Abend außer Haus. In ihrer Instagram-Story teilte sie ihre Eindrücke und schrieb, wie wohltuend diese kleine Pause für sie war: "Ich hatte gestern endlich mal wieder ein bisschen Zeit für mich – und wow, wie sehr ich das gebraucht habe. In den letzten Wochen war ich einfach nur müde, innerlich leer, als würde ich nur noch durch den Alltag hetzen. Ein Termin nach dem anderen, kaum Luft zum Atmen." Währenddessen waren ihre beiden Töchter bei ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) in guten Händen, wie dessen Social-Media-Story zeigte.

Samira schöpfte aus diesem Abend eine Menge Kraft. Sie konnte sich einmal nur auf sich selbst konzentrieren – ohne Verantwortung und ohne Plan. "Und da wird mir bewusst, wie wichtig solche Auszeiten sind. Nicht als Luxus, sondern als Lebensnotwendigkeit für mein Wohlbefinden und auch mein Muttersein. Ich bin so dankbar, dass ich mir das gestern gönnen konnte", schwärmte die Podcasterin.

Serkan hatte sich kürzlich zu der Situation zwischen ihm und Samira geäußert. Das Paar trennte sich Anfang des Jahres und wohnt mittlerweile in verschiedenen Haushalten. Im Podcast "unREAL" stellte der Realitystar klar: "Es ist ein sehr respektvoller Umgang zwischen uns. Ich respektiere Samiras Gefühlswelt und ihre aktuelle Situation." Nach gemeinsamen Unternehmungen mit den Kindern betonte er außerdem, dass es keine Zärtlichkeiten zwischen ihnen gegeben habe. Er wolle alles dafür tun, das gute Verhältnis zu halten. "Es ist nicht so, dass ich nicht wollte – aber ich würde niemals von mir aus versuchen, mich ihr körperlich zu nähern", machte er deutlich.

