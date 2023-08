Zwei Jahre: Serkan Yavuz und Samira Klampfl feiern Jahrestag

Diese beiden gehen weiterhin durch dick und dünn! Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) hatten sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten folgte ein Blitzliebe, die schon bald von der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Nova gekrönt wurde. Inzwischen sind die beiden voll im Familienalltag angekommen – dabei sind sie ja noch gar nicht so lange zusammen! Heute feiern Samira und Serkan ihren zweiten Jahrestag.

"Wir haben heute unseren Jahrestag. Jetzt sind wir schon zwei Jahre zusammen und ich freue mich auf alles, was noch kommt", meldet sich Samira auf Instagram bei ihren Fans. Zur Feier des Tages geht es für die beiden Realitystars jetzt in den ersten Urlaub nur zu zweit: Sie gönnen sich ohne Baby Nova, das so lange bei seiner Oma ist, eine Auszeit auf Mykonos. "Jetzt hältst du es schon zwei Jahre mit mir aus – oder ich mit dir?", witzeln die Influencerin und ihr Partner.

Zwei Jahre Beziehung, schon ein gemeinsames Kind – wie geht es jetzt bei dem Paar weiter? Samira kann sich auf jeden Fall vorstellen, weiteren Nachwuchs mit ihrem Serkan zu bekommen. Aber davor will sie heiraten! Sie wünscht sich eine intime Zeremonie: "Ich bin ja eher Team klein und fein und dafür irgendwo am Strand."

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Influencerin

