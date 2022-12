Im Prozess mit Megan Thee Stallion: Tory Lanez ist schuldig

Megan Thee Stallions Angreifer wurde schuldig gesprochen! Dem Rapper Tory Lanez wurde vorgeworfen, im Sommer 2020 in einem Streit auf die Musikerin geschossen zu haben. Auf dem Nachhauseweg von einer Party bei Unternehmerin Kylie Jenner (25) sollen die beiden in einen Streit geraten sein und dabei habe er ihr sogar in den Fuß geschossen. Vor zehn Tagen begann der Prozess vor Gericht – und nun wurde ein Urteil gefällt: Troy wird wahrscheinlich für 24 Jahre ins Gefängnis gehen!

Wie Radar Online erfahren hat, wurde soeben das Urteil im Prozess gegen Tory ausgesprochen. Angeklagt wurde der Musiker ursprünglich wegen des Besitzes einer halbautomatischen Waffe und des Tragens einer nicht registrierten Feuerwaffe. Dass er auf Megan geschossen habe, bestritt er allerdings. Dennoch kam das Gericht heute zu einer Entscheidung und verhängte ein Urteil: Tory drohen 24 Jahre Haft. Er soll direkt nach der Urteilsverkündung in Untersuchungshaft genommen worden sein.

Megan soll sich in den vergangenen Tagen im Zeugenstand besonders emotional gezeigt haben, weil der Fall sie sehr belaste. Ihre Freundin Kelsey untermauerte ihre Aussage, denn sie sei an dem Abend dabei gewesen und habe beim Verlassen des Autos Schüsse gehört. Beim Eintreffen der Polizei behauptet Megan aber zunächst, sie sei in Glas getreten.

