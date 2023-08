So heiß feiert Claudia Schiffer ihren 53. Geburtstag!

Hot, hotter, Claudia Schiffer (53)! Die gebürtige Rheinbergerin wurde bereits in jungen Jahren von einem Modelscout entdeckt. Dabei lief das Supermodel nicht nur für nahezu jeden namhaften Designer der Welt, sondern zierte auch unzählige Magazin-Cover. Zudem war die schöne Blondine jahrelang die Muse des mittlerweile verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld (✝85). Optisch hat sich Claudia seitdem kaum verändert – und das zeigt sie nun abermals an ihrem 53. Geburtstag!

Am Freitag feierte die Laufstegschönheit ihren 53. Geburtstag in Griechenland. Zu diesem besonderen Anlass postete sie einige Eindrücke ihres Ehrentages auf Instagram – und die können sich wirklich sehen lassen! Auf ihrer neusten Bilderreihe sieht nämlich nicht nur der schokolierte Gugelhupf-Kuchen zum Anbeißen aus, sondern auch Claudia selbst. In einem Clip posiert die Beauty in einem farbenfrohen Bikini, in dem ihre durchtrainierte Figur – inklusive Waschbrettbauch – besonders gut zur Geltung kommt.

In nur wenigen Minuten sammelten sich bereits zahlreiche Glückwünsche unter ihrem Beitrag. Vor allem für ihr Aussehen bekam Claudia eine Menge Komplimente: "Du siehst aus wie 20" oder "Wie schaffst du es, immer noch so jung auszusehen?", lauten nur zwei der Kommentare ihrer Fans.

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer im Oktober 1994

Anzeige

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer an ihrem 53. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de