Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sich die ehemalige US-Bachelorette Hannah Brown (25) im TV mit dem Kuppelshow-Kandidaten Jed Wyatt verlobt hat. Jetzt erinnerte sie sich noch mal an den für sie denkwürdigen Tag. Denn bei einer Verlobung sollte es leider bleiben – kurz nach dem Antrag fand die Blondine nämlich heraus, dass Jed bis kurz vor der Sendung noch eine Freundin gehabt hatte. Sofort beendete Hannah daraufhin die Verbindung. Am Jahrestag reflektierte sie nun noch einmal, dass sie schon während der Verlobung ihre Zweifel an der Liebe hatte!

"Schaut ihr auch manchmal auf eine Erinnerung zurück und dann fühlt es sich wie gestern an... aber auch so, als wäre es in einem anderen Leben passiert? Ich auch – heute vor einem Jahr", kommentierte sie ein Foto aus der Show auf Instagram, auf dem sie alleine in einem weißen Kleid zu sehen ist. Weiter schreibt sie, wie sich die Zweifel bei der Verlobungszeremonie für die 25-Jährige angefühlt hatten: "Ich erinnere mich daran, wie ich dachte: 'Oh, dieser Tag hat die besten Voraussetzungen, der schönste in meinem Leben zu werden... aber, oh Mann, er fühlt sich nicht danach an.' Mir fehlten die Worte, aber mein Bauchgefühl sagte mir: 'Das ist es nicht.'"

Nach der Trennung habe Hannah eine schwere Zeit durchgemacht, aber wenn sie ihrem Ich vor einem Jahr etwas sagen könnte, würde sie es tun und sich Mut zusprechen: "Ich würde mir selbst zuflüstern, dass alles gut wird, dass ich recht habe und das keine Liebe ist. Aber dass ich diesen ganzen Prozess auch nie bereuen werde." Die Erfahrung habe sie zu der Frau gemacht, die sie heute ist – und dafür sei sie trotz allem dankbar. Laut eigenen Angaben ist die US-Amerikanerin weiterhin auf der Suche nach der großen Liebe, denn auch mit ihrem Ex Tyler Cameron (27), dem Zweitplatzierten der Bachelorette-Staffel, sollte die Beziehung nicht halten. Die beiden wurden kürzlich zusammen gesehen, sie seien jedoch nach wie vor kein Paar mehr.

Instagram / jedwyatt Jed Wyatt im Januar 2020

Getty Images Hannah Brown im Dezember 2019

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im Mai 2020

Wie findet ihr es, dass sich Hannah jetzt noch einmal an ihre TV-Verlobung erinnert? 32 Stimmen 16 Ziemlich sinnlos, sie reißt damit nur alte Wunden wieder auf! 16 Ich finde es stark, wenn man auch auf unangenehme Momente zurückblicken kann!



