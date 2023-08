"Wirklich glücklich": Mick Schumacher spricht über Freundin

Wie läuft es in seiner Beziehung? Mick Schumacher (24) machte vor einigen Wochen öffentlich, dass er eine neue Freundin hat: Das Model Laila Hasanovic ist die Glückliche an der Seite des Rennfahrers. Die Blondine teilte bereits einen süßen Schnappschuss mit ihrem Liebsten – verliebt schmusen die beiden Turteltauben auf einer Jacht. Nun spricht der Sohn von Michael Schumacher (54) erstmals in einem Interview über seine Beziehung.

Im Gespräch mit RTL öffnet sich der Sportler erstmals hinsichtlich seiner neuen Freundin. "Ich bin wirklich glücklich", stellt Mick lachend klar. Auch in Zukunft wolle er seine Fans vor allem im Netz durch Bilder an ihrer Liebe teilhaben lassen, aber dennoch die Privatsphäre der beiden bewahren. Ganz wichtig sei es ihm aber gewesen, sich "nicht zu verstecken".

Auch Micks Freund Fabian Hambüchen (35) äußerte sich bereits zu der Beziehung seines Kumpels. "Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht, dass er glücklich ist und dass die beiden ein Team bilden. Wenn man so in der Öffentlichkeit steht, braucht man jemanden, auf den man sich verlassen und zurücklehnen kann, vor allem aber der Mensch sein darf, der man ist. Das strahlt er für mich alles aus", erklärt der Olympia-Turner.

Getty Images Mick Schumacher, März 2023

Instagram / lailahasanovic Mick Schumacher mit seiner Freundin Laila

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher im August 2023 in Frankreich

