"Love Island"-Jessica lässt sich Jungfernhäutchen zunähen

Jessica Delion plant einen ganz besonderen Eingriff. 2022 war sie bei Love Island zu sehen. In der Datingshow bandelte sie erfolglos mit Adriano Salvaggio an – in Erinnerung blieb die Singlelady aber vor allem, weil sie die erste Transgender-Kandidatin jemals war und total offen mit ihrer Transition umging. Mit 18 hat sie sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen und ein Jungfernhäutchen einsetzen lassen. Das will Jessica nun wieder zunähen lassen.

"Ich bin trans und hatte die meisten OPs im Alter von 18. Ich war sehr, sehr stark verliebt und hatte meinen ersten Freund. Ich habe mich bewusst für das Einsetzen von dem Häutchen entschieden, weil ich alles miterleben wollte, was auch eine richtige Frau erlebt", berichtet sie auf TikTok. Es sei dann auch zum Sex gekommen – doch im Nachhinein habe Jessica gemerkt, dass sie nicht bereit dazu war. Deswegen will sie ihre Entjungferung noch mal erleben, diesmal mit der richtigen Person: "Ich möchte wieder Jungfrau sein und lasse mir mein Häutchen zusammennähen. Ja, genau diesen Schritt möchte ich gehen."

Auf die Unterstützung ihrer Fans kann Jessica bei diesem Weg auf jeden Fall zählen. "So eine starke Frau", "Solange es dich glücklich macht, ist alles super" und "Wir sind alle so stolz auf dich", sind nur einige der unterstützenden Kommentare.

Instagram / jessicadelion Jessica Delion im April 2023

Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Influencerin

Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Reality-TV-Kandidatin

