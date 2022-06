Jessica Delion begab sich bei der diesjährigen Love Island-Staffel als Single auf die Suche nach der großen Liebe. Sie war die erste Transgender-Kandidatin in der Kuppelshow und ging damit gegenüber den anderen Singles sehr offen um. Sie hat sich bereits mit zwölf Jahren geoutet, mit 14 mit ihrer Hormontherapie begonnen und sich mit 18 dann einer Brust-OP und Geschlechtsangleichung unterzogen. Es war ein langer Weg bis hierhin. Aber hat die 22-Jährige noch weitere OPs in Planung?

Neben ihren geschlechtsangleichenden OPs hat Jessica bisher keine anderen Operationen durchführen lassen. Aber wie steht die Transgender-Frau zu weiteren Schönheitsoperationen in der Zukunft? Im Promiflash-Interview erklärte die Influencerin: "Wenn ich jetzt wüsste – ok, ich bleibe jetzt in meinem Körper, so wie ich bin, bis zum Ende meines Lebens, wäre das für mich vollkommen ok!", stellte sie klar. Gänzlich abgeneigt scheint sie allerdings nicht zu sein: "Ich schließe es aber nicht aus."

Jessica erzählte weiter, dass ihr Weg der Geschlechtsumwandlung verhältnismäßig sehr angenehm verlaufen sei. Die Hormone, die sie genommen habe, hätten schnell eine große Wirkung gezeigt: Der Bartwuchs blieb aus, sie bekam schmalere Gesichtszüge und eine kleinere Hüfte. Dementsprechend habe sie außer den notwendigen Operationen nicht viel machen lassen müssen: "Ich bin generell ein bisschen von Mutter Natur gesegnet, was das anging."

Instagram/jessicadelion Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

