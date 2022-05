Wie steht es um Jessica Delions Liebesleben? Die Beauty versuchte in der vergangenen Staffel von Love Island, ihre große Liebe zu finden. Für kurze Zeit bandelte sie sogar mit dem Kandidaten Adriano Sal an, doch der Funke sprang nicht ganz über und Jessica musste die Show verlassen. Promiflash wollte nun von ihr wissen: Wie läuft das Datingleben derzeit bei ihr?

"Ich bin immer noch Single", stellte die Einzelhandelskauffrau im Promiflash-Interview direkt klar. Offenbar hat sich seit der Zeit bei der Kuppelshow nicht viel getan und es geht eher ruhig bei ihr zu! "Ich hatte auch tatsächlich kein Date seit 'Love Island'! Mein letztes Date war Adriano, wenn man das Date nennen kann – also auf der Insel", verriet Jessica ehrlich. Doch an Anfragen mangelt es der Rheinland-Pfälzerin eigentlich nicht!

"Ich habe schon viele Nachrichten bekommen und auch Angebote, aber es war nichts dabei, wo es zu einem Treffen kam", erklärte sie. Denn auf Social Media gestaltet sich die Liebessuche etwas schwierig, da sie sich oftmals nicht sicher ist, ob die Person es wirklich ernst meint. "Ich würde tatsächlich gerne selbst jemanden kennenlernen, der aus der Branche kommt, also der selbst Social Media macht oder in der Öffentlichkeit steht. Der weiß das, kann das nachvollziehen und mich besser verstehen", merkte Jessi an.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Adriano und Jessica, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram/jessicadelion Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram/jessicadelion Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de