Jessica Delion hat einen langen Weg hinter sich. Die ehemalige Love Island-Kandidatin kam eigentlich als Junge zur Welt. Im Alter von zwölf Jahren stellt sie jedoch fest, dass sie transgender ist. Mit 14 beginnt sie dann mit einer Hormontherapie, mit 18 folgt die Geschlechtsangleichung. "Ich hatte mit 18 all das, was dazugehört und seit 18 bin ich eigentlich endlich so in meinem Körper angekommen", verriet die Influencerin im Promiflash-Interview. Doch kann sie sich vorstellen, in Zukunft noch weitere, kleinere Eingriffe vornehmen zu lassen?

