Nach Trennung von Ariana Grande: Wie geht es Dalton Gomez?

Wie geht es Dalton Gomez nach der Trennung von Ariana Grande (30)? Vor wenigen Wochen hatten überraschende News die Runde gemacht: Nach rund drei Jahren Beziehung gehen der Immobilienmakler und seine Frau von nun an wieder getrennte Wege. Kurz darauf wurde zudem öffentlich bekannt, dass Ariana mit ihrem Co-Star Ethan Slater (31) anbandeln soll. Doch auch Dalton scheint allmählich mit sich und dem Ehe-Aus im Reinen zu sein.

Das verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. "Es ist schon eine Weile her, dass sich Ariana und Dalton getrennt haben, aber er hat sich an seine neue Normalität gewöhnt und gelernt, sie als das zu akzeptieren, was sie ist", offenbart der Informant. Dass er und die 30-Jährige sich getrennt haben, muss Dalton aber dennoch weiterhin verarbeiten, wie die Quelle zudem klarstellt: "Weil er offensichtlich davon ausging, dass sie für immer zusammen sein würden."

Während Dalton das Liebes-Aus verarbeitet, muss auch Arianas neuer Lover so einiges regeln – Ethan lässt sich aktuell nämlich von der Mutter seines Kindes scheiden. Die Sängerin möchte dem Musicaldarsteller dabei seinen "Freiraum" lassen, während er sich in New York City befindet, um seine Trennung von Lilly zu "regeln", wie ein weiterer Insider gegenüber TMZ verrät. Dabei betont er auch, dass die "Wicked"-Co-Stars "immer noch zu 100 Prozent zusammen" sind und "sich immer noch sehen wollen".

Getty Images Ariana Grande bei der Met Gala 2018 in New York City

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, 2020

Getty Images Ethan Slater und Lilly Jay im November 2018

