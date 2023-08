So sehr leidet Ronan Keating nach dem Tod seines Bruders

Ronan Keating (46) hat noch immer mit dem Verlust zu kämpfen. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Bruder des einstigen Boyzone-Sängers bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Für den Musiker brach damit eine Welt zusammen. Doch schon wenige Tage nach dem Schicksalsschlag stand er wieder für seine Fans auf der Bühne. Jetzt verrät Ronan, wie es ihm inzwischen mit der Situation geht.

"Es ist alles noch sehr frisch. Ich versuche momentan, mich mit Arbeit abzulenken. Es hilft mir gerade sehr, auf der Bühne zu stehen und zu performen", teilt der 46-Jährige im Interview mit RTL mit. Auch wenn er bei seinen Auftritten ein Lächeln auf den Lippen hat, tue er sich schwer damit, den Verlust zu verarbeiten. "Man geht durch so viele Emotionen: Wut, Verwirrung. All diese Dinge brodeln in einem und man versucht, das Positive darin zu finden, um sich selbst da rauszuholen, damit man auch die anderen da rausholen kann", erzählt Ronan weiter.

Aber nicht nur der gebürtige Ire hat mit dem Tod seines Bruders zu kämpfen – auch seine Familie hat Probleme mit der Situation. "Es ist eine extrem schwierige Zeit. Wir stehen das gemeinsam durch", zeigt sich Ronan dennoch zuversichtlich. Doch er gibt auch zu, dass er aktuell Hilfe bei der Bewältigung der Trauer gebrauchen könnte.

