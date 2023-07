Ronan Keating performt nach dem Tod seines Bruders wieder

Ronan Keating (46) steht wieder auf der Bühne. Vor zwei Wochen ereilte ihn ein schrecklicher Schicksalsschlag: Sein älterer Bruder Ciaran starb bei einem Autounfall in Irland mit nur 57 Jahren. Der Verlust hat den Sänger schwer getroffen – trotzdem brachte er die Stärke auf, den Sarg seines Bruders zu Grabe zu tragen und auf seiner Beerdigung zu singen. Nun steht Ronan auch wieder auf den ganz großen Bühnen.

Am Wochenende trat er in London beim Uptown Festival auf: In einem eleganten hellgrauen Anzug und mit leicht getönter Sonnenbrille sang Ronan für seine Fans. Während er mit seiner Gitarre auf der Bühne performte, schien der Musiker Spaß zu haben und sein ganzes Herz in seine Songs zu legen: Trotz Ciarans tragischem Tod vor gerade einmal sechzehn Tagen huschte dem Boyzone-Star vor seinem dankbaren Publikum sogar ein kleines Lächeln über die Lippen.

Bevor der Musiker auf der Beerdigung seines Bruders musiziert hatte, betonte Ronan, wie schwer es ihm falle, wieder ans Mikrofon zu treten. "Ich sollte es unter diesen Umständen nicht singen, aber ich werde es tun", erklärte er. Unter Tränen performte der Künstler anschließend "This Is Your Song" – diese Ballade hatte er 1998 für seine verstorbene Mutter geschrieben.

Justin Ng / Avalon Ronan Keating im Juli 2023 auf dem Uptown Festival in London

Instagram / rokeating Ciaran Keating

Justin Ng / Avalon Ronan Keating, Sänger

