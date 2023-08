Die "Helene Fischer Show" feiert nach vier Jahren Comeback!

Fans von Helene Fischer (39) aufgepasst! Seit 2011 hatte die Schlagersängerin mit ihrer legendären "Helene Fischer Show" ein großes Publikum begeistert. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es also nicht nur Geschenke und leckeres Essen – zudem war die Musikshow der "Atemlos"-Interpretin auch über viele Wohnzimmer-Bildschirme geflimmert. In den vergangenen vier Jahren hatte das Spektakel wegen der Corona-Pandemie und der Geburt von Helenes Tochter aber nicht stattfinden können. Nun verrät sie aber: In diesem Jahr findet die Weihnachtsshow wieder statt!

Helene verkündet es selbst! Wie Dwdl nun berichtet, gab die Blondine die tollen News auf einem ihrer Konzerte bekannt. "Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die 'Helene Fischer Show' endlich wieder gibt", erklärte sie überglücklich. Jedoch räumte sie auch ein, dass es nach wie vor schwierig sei, das Event zu organisieren: "Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen." Doch Helene freue sich schon sehr auf das Comeback nach einer langen Pause.

Noch vor wenigen Wochen hatte Helenes Manager Zweifel geäußert, ob die gefeierte Schlagershow der 39-Jährigen wieder stattfinden könnte. "Ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann", hatte Uwe Kanthak RTL2 verraten. Als Grund hatte er zu hohe Kosten genannt.

