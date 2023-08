Das waren John Schneiders letzte Worte an seine Ehefrau (†)

Er blickt noch einmal zurück! 2019 hatten sich John Schneider und Alicia Allain das Jawort gegeben. Anschließend machte das Schauspielerpaar gemeinsame Sache und arbeitete zusammen an acht Filmen und zahlreichen Musikprojekten. Doch im Februar dann der Schock: Die Frau des "Dukes Of Hazzard"-Darstellers verlor ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs und verstarb im Alter von 53 Jahren. Jetzt erinnert sich John an die letzten Worte, die er zu seiner geliebten Alicia sagte.

"Ich habe ihr natürlich gesagt, dass es in Ordnung ist: 'Wenn du müde bist, wenn du zu deiner Oma gehen willst, wenn du zu deinem Opa gehen willst, wenn du gehen willst, dann ist es in Ordnung'", erinnert er sich im Interview mit People Magazine. In der fast zehnjährigen Beziehung sei der Filmstar immer ehrlich zu seiner Frau gewesen, doch in diesem Moment habe er das Gefühl gehabt, ihr eine Lüge zu erzählen. "Mach dir keine Sorgen um mich, mir wird es gut gehen", sagte John zu seiner Frau. "Das war eine Lüge, die ich erzählen musste, aber sie wusste es", weiß er rückblickend.

Nach Alicias Tod habe John den Entschluss gefasst, anderen bei der Bewältigung ihrer Trauer zu helfen. Außerdem enthüllte er vergangenen Monat gegenüber Daily Mail, dass ein Teil seines Heilungsprozesses nach dem Tod seiner Frau darin bestand, das Album "We Are Still Us" zu schreiben.

Anzeige

Getty Images John Schneider, Schauspieler

Anzeige

Getty Images John Schneider, Schauspieler

Anzeige

Getty Images John Schneider und Alicia Allain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de