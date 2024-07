Beide verwitwet: John Schneider heiratet Dee Dee Sorvino

John Schneider und Dee Dee Sorvino haben den Bund fürs Leben geschlossen. Wie People berichtet, sollen der Schauspieler und seine Liebste am 23. Juli vor den Altar getreten sein. Das soll eine Pressemitteilung bestätigen. Genaue Details zur Hochzeit gibt es noch nicht. Aber das Paar plane eine große Hochzeitsfeier Anfang August. Stattfinden soll das Ganze im Hollywood Museum. Der Ort hat für den "Smallville"-Darsteller und die Autorin eine besondere Bedeutung: Dort lernten sie einander kennen! Für beide ist es bereits die zweite Ehe, denn sowohl John als auch Dee Dee verloren ihre früheren Ehepartner in den vergangenen Jahren.

Johns Frau Alicia starb im Februar 2023. Jahrelang hatte sie gegen den Krebs gekämpft, den Kampf aber schließlich verloren. Sie wurde nur 53 Jahre alt. Im August vergangenen Jahres erinnerte der TV-Star sich an die letzten Momente mit seiner Frau. "Ich habe natürlich gesagt, dass es in Ordnung ist: 'Wenn du müde bist, wenn du zu deiner Oma gehen willst, wenn du zu deinem Opa gehen willst, wenn du gehen willst, dann ist das in Ordnung'", offenbarte er im Interview mit People. Eine ganz ähnliche Erfahrung machte auch Dee Dee. Sie ist die Witwe von Paul Sorvino (✝83). Der "Goodfellas"-Star starb im Sommer 2022 im Alter von 83 Jahren.

Erst im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass John wieder die Liebe gefunden hat. Im Podcast "Grace Begins, The Podcast" offenbarte der 64-Jährige sein neues Glück. "Gott hat einen Witwer zu einer Witwe geschickt und eine Witwe zu einem Witwer, der es versteht", erzählte er. Sie habe ihm geholfen, die Trauer um seine Alicia zu bewältigen: "Denn ich sage Ihnen, ich war bereit, alles aufzugeben, alles."

Instagram / johnschneider John Schneider und Alicia Allain (†), Oktober 2022

Getty Images Schauspieler John Schneider, 2019

