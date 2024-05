Nach Tod seiner Frau: John Schneider hat neue Liebe gefunden

Im Februar vergangenen Jahres musste sich John Schneider von seiner langjährigen Ehefrau Alicia Allain verabschieden. Die Produzentin hatte den Kampf gegen den Krebs verloren und verstarb im Alter von 53 Jahren. Aufgrund des Verlusts durchlebte der "Smallville"-Darsteller ein "wirklich hartes Jahr", das ihn "von allem abhielt", wie er in "Grace Begins, The Podcast" erzählt. Doch dann traf John auf eine Frau – seine neue Partnerin – die ihm bei der Bewältigung der Schmerzen zur Seite stand. "Gott hat einen Witwer zu einer Witwe geschickt und eine Witwe zu einem Witwer, der es versteht", erinnert er sich und fügt ehrlich hinzu: "Denn ich sage Ihnen, ich war bereit, alles aufzugeben, alles."

Für John war es nicht mehr vorstellbar, andere Frauen kennenzulernen, geschweige denn "eine andere Hand zu halten" als die seiner verstorbenen Gattin – er habe es sich auch einfach nicht vorstellen wollen. Doch dann habe der Schauspieler "diese verrückte Dame" getroffen, die ihn anders fühlen ließ. Es sei "ein Wunder" gewesen, denn: "Ich war fertig. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nicht hier, es gibt keine Chance auf der Welt."

Nach Alicias Ableben machte John es sich zur Aufgabe, anderen Menschen mit gleichem Schicksal bei der Bewältigung ihrer Trauer zu helfen. Außerdem half es ihm, seine eigenen Gefühle und Gedanken in seiner Musik zu verarbeiten. Wie er gegenüber Daily Mail verriet, schrieb er nach dem Tod der "Inadmissible"-Bekanntheit sein Album "We Are Still Us". "Es dreht sich alles um sie", erklärte der 64-Jährige.

John Schneider, Schauspieler und Musiker

John Schneider und Alicia Allain (†), Oktober 2022

