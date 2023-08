John Schneider gibt erstes Interview nach Tod seiner Frau

Das sind die ersten Worte von John Schneider. 2019 war der "Dukes Of Hazzard"-Schauspieler mit Alicia Allain in den Hafen der Ehe geschippert. Anschließend machten die Turteltäubchen gemeinsame Sache und arbeiteten zusammen an acht Filmen und zahlreichen Musikprojekten. Doch im Februar dann der Schock: Die Schauspielerin verlor ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs und verstarb im Alter von 53 Jahren. Lange Zeit war es daraufhin still um John geworden. Jetzt gibt er das erste Interview nach dem tragischen Tod seiner Frau.

Gegenüber Daily Mail erzählt John unter Tränen von den vergangenen Monaten. Der Filmstar sei fest entschlossen, sein Leben darauf zu konzentrieren, anderen bei der Bewältigung ihrer Trauer zu helfen. Außerdem enthüllt er, dass ein Teil seines Heilungsprozesses nach Alicias Tod darin bestand, das Album "We Are Still Us" zu schreiben. "Es dreht sich alles um sie", stellt der 63-Jährige klar.

Im Februar hatte John seiner Frau einen emotionalen Beitrag auf Instagram gewidmet. Unter einem Schnappschuss der Produzentin schrieb er: "Mein schönes Lächeln ist schmerzfrei und lebt in ihrem neuen Körper neben Jesus." Außerdem bat der Hollywoodstar seine Fans um Privatsphäre.

Getty Images John Schneider bei den "CMT Music Awards"

Instagram / johnschneider Alicia Allain und John Schneider

Getty Images John Schneider

