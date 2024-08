Nach Hochzeit: John Schneider und seine Dee Dee feiern Party

Da haben sich zwei gefunden! Im Juli brannten John Schneider und Dee Dee Sorvino miteinander durch. In Las Vegas gaben sich der Schauspieler und die Autorin das Jawort, doch eine richtige Party blieb aus. Das holten sie in dieser Woche nach – mit all ihren Liebsten vor Ort. Wie People berichtet, fand die Party im Hollywood Museum statt, wo sich die beiden Liebenden zum erste Mal getroffen hatten. Es gab einen roten Teppich für Fotos vor den Ausstellungsstücken und Rex Smith sang seinen Hit "Let's Make A Memory" für das frisch verheiratete Paar.

Dee Dee und John fanden durch einen ganz besonders traurigen Grund zueinander: Sie beide haben in den vergangenen zwei Jahren ihre ersten Ehepartner verloren. Johns verstorbene Frau Alicia Allain erlag im Februar 2023 einer langwierigen Krebserkrankung. Sie wurde nur 53 Jahre alt. Dee Dees Mann war Paul Sorvino (✝83), der besonders für seine Rolle in "Goodfellas" und "Romeo + Juliet" bekannt war. Er starb eines natürlichen Todes im Sommer 2022. Wie John im Podcast "Grace Begins: The Podcast" erzählte: "Gott hat einen Witwer zu einer Witwe geschickt und eine Witwe zu einem Witwer, der es versteht."

Im vergangenen Jahr befand sich John allerdings nicht nur wegen des Verlusts seiner Frau unter ganz besonderer Beobachtung. Auf X hatte er auf einen Beitrag des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden (81) geantwortet: "Herr Präsident, ich glaube, dass Sie des Verrats schuldig sind und öffentlich gehängt werden sollten. Und Ihr Sohn auch. Wie lautet Ihre Antwort? Mit freundlichen Grüßen, John Schneider." In den Augen des amerikanischen Geheimdienstes war das eine klare Drohung gewesen, weswegen eine polizeiliche Untersuchung gegen John in die Wege geleitet wurde.

Getty Images John Schneider, Schauspieler

Getty Images Joe Biden und sein Sohn Hunter bei einem Eishockey-Spiel

