Britische Sängerin Faye Fantarrow stirbt mit nur 21 Jahren

Traurige Neuigkeiten aus der Musikwelt. Faye Fantarrow war ein aufstrebender Stern am Musikhimmel. Die 21-Jährige britische Sängerin konnte mit ihrem Talent unter anderem die Eurythmics-Legende Dave Stewart überzeugen, der sie in ihrer Karriere förderte. Doch neben ihrem Erfolg als Künstlerin musste sie mit einigen gesundheitlichen Problemen kämpfen. Nun herrscht traurige Gewissheit: Faye ist im Alter von nur 21 Jahren plötzlich gestorben.

Das bestätigte ihre Mutter Pam Fantarrow. Demnach ist der britische Popstar am vergangenen Samstag zu Hause an den Folgen eines seltenen Hirntumors gestorben. Im September des vergangenen Jahres wurde bei Faye ein Gliom-Hirntumor diagnostiziert. Ihre Familie sei wegen ihres plötzlichen Todes "gebrochen und verzweifelt", wie The Sun berichtet. "Faye war weiser, mitfühlender und verständnisvoller als andere in ihrem Alter", sagen ihre Liebsten über sie.

Zuvor hatte die Sängerin jedoch auch schon mit gesundheitlichen Problemen zu tun: Im Alter von acht und 13 Jahren hatte die Musikerin erfahren, dass sie an Leukämie erkrankt ist. Den Kampf gegen die Krankheit konnte sie aber zweimal gewinnen.

