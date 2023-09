Finale Entscheidung? Darum ist Helene Fischers Family privat

Warum macht Helene Fischer (39) so ein großes Geheimnis aus ihrem Privatleben? Was ihren Alltag abseits der Bühne angeht, hält sich die Sängerin meist ziemlich bedeckt. Bekannt ist, dass sie mit ihrem Tänzer Thomas Seitel zusammen ist und mit ihm ein gemeinsames Kind hat. Darüber hinaus ranken sich um ihr Familienleben viele Gerüchte. Doch warum spricht Helene nicht selbst darüber?

Im Interview mit dem Schweizer Nachrichtenblatt 20 Minuten erklärte die "Atemlos"-Interpretin, dass sie sich selbst nicht zu wichtig nehme und keinen Grund sehe, überall in den Medien stattfinden zu müssen. "Andererseits ist meine Familie das Heiligste, das ich habe – und was mir wichtig ist, beschütze ich selbstverständlich", stellte Helene klar. Dennoch schließe sie es nicht kategorisch aus, eines Tages mehr private Einblicke zu gewähren: "Die Welt verändert sich, ich mich auch. Bisher bin ich nicht bereit, mehr von mir preiszugeben. Es kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht in ein paar Jahren umentscheide – und Social Media ist auch nicht wegzudenken."

Die Musikerin verrät aber, dass sie eigentlich ein ganz normales Leben führe: "Ich mache den Haushalt, koche, bin für meine Familie da." Wenn sie die Bühne verlasse, wolle sie am liebsten einen Schalter umlegen und nur noch "die private Helene" sein. Sie sei sich jedoch auch bewusst, dass das wahrscheinlich nie ganz funktionieren werde.

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel während eines Auftritts

Getty Images Helene Fischer im Rahmen ihrer "Rausch"-Tour

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

