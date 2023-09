Nach Vorwürfen: Luke Mockridge wurde zwangseingewiesen

Luke Mockridges (34) Freunde und Familie waren in großer Sorge. 2021 waren schwere Vorwürfe gegen den Comedian erhoben worden. Ines Anioli, eine Ex-Freundin des TV-Stars, hatte ihn der versuchten Vergewaltigung beschuldigt und sogar angezeigt. Daraufhin zog sich der Komiker aus der Öffentlichkeit zurück. Wie Luke nun selbst öffentlich macht, ging es ihm damals so schlecht, dass er zwangseingewiesen werden musste!

"Shitstorm, ich habe schon einige gehabt, da legt man das Handy weg und sagt: 'Das ist nur in diesem kleinen schwarzen Rechteck, hier draußen ist das ja nicht'", erinnert sich der 34-Jährige im Podcast "Hätte ich das mal früher gewusst" zurück. Doch anders als erwartet haben der Shitstorm und die Vorwürfe letztendlich sein Leben völlig auf den Kopf gestellt – sehr zur Sorge seines Umfelds. "Ich bin dann zwangseingewiesen worden und habe drei Monate in der Klinik verbracht. [...] Du kommst in einen geschützten Raum, weil das alles dann sehr konkret… und in einen Bereich ging, in dem ich geschützt werden musste", offenbart Luke.

Inzwischen blicke der Comedian jedoch wieder positiv in die Zukunft. "Ich fühle mich so gestärkt und glücklich und optimistisch für den Rest meines Lebens, dass ich das einfach viel mehr nach außen tragen möchte – es geht immer weiter", betont Luke. Diese Einstellung scheint sich bezahlt zu machen. Wie Bild vor wenigen Wochen berichtete, soll der TV-Star nämlich wieder vergeben sein.

