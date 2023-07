Blondine an seiner Seite: Luke Mockridge soll vergeben sein

Ist Luke Mockridge (34) wieder in einer Beziehung? Der Komiker sorgte in den vergangenen Jahren eher mit Negativschlagzeilen für Aufruhr. Seine Ex-Freundin zeigte ihn wegen versuchter Vergewaltigung an. Daraufhin verlor er einige Jobs. Mittlerweile wurden die Ermittlungen eingestellt und der Komiker ist wieder im TV zu sehen. Es soll sich auch etwas in seinem Privatleben getan haben: Offenbar ist Luke wieder vergeben.

Das will Bild wissen. Laut dem Blatt soll der 34-Jährige mit seiner einst besten Freundin zusammen sein. Jenny ist Visagistin und soll Luke schon sehr lange kennen – aus freundschaftlichen Gefühlen wurden wohl romantische. Außerdem liegen Bilder der beiden vor, die am Flughafen in München entstanden sind. Darauf schaut sich das angebliche Paar verliebt an. Sie äußerten sich bisher nicht zu den Liebesnews.

Jenny soll hinter Luke gestanden haben, als die schweren Vorwürfe im Raum gestanden hatten. Anscheinend sprachen sie über alles – auch über die angeblichen Probleme, die in seiner einstigen Beziehung entstanden waren.

Luke Mockridge in "ÜberWeihnachten"

Luke Mockridge, Comedian

Luke Mockridge, Comedian

