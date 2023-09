Seltene Pics: Tom Holland gratuliert Zendaya zum Geburtstag!

Er ist im wahrsten Sinne des Wortes Boyfriend Material! Ende 2021 hatten Zendaya Coleman (27) und Tom Holland (27) ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht – seither gelten die beiden Schauspielstars für viele als absolutes Traumpaar. Trotz ihrer Berühmtheit halten die zwei ihre Liebe überwiegend aus dem Rampenlicht heraus. Zu Ehren ihres 27. Geburtstag macht der Spiderman-Star aber offenbar eine Ausnahme: Tom postet süße Fotos von Zendaya!

An Zendayas Ehrentag gewährt der 27-Jährige seltene Einblicke in ihre gemeinsame Beziehung auf Instagram. Ein Schnappschuss zeigt das Geburtstagskind abenteuerlustig in Taucherausrüstung auf einem Boot. In einer weiteren Story ist das Model bei einem Waldspaziergang mit den Hunden zu sehen. "Mein Geburtstagskind", schwärmt Tom und fügt einige verliebte Emojis hinzu.

Erst vor wenigen Tagen ließ es sich auch die Beauty nicht nehmen, ein Foto von ihrem Liebsten in den sozialen Netzwerken zu posten. Das Paar stattete Zendayas Heimatstadt Oakland einen Besuch ab – und dabei stellte Tom seine Basketballkünste unter Beweis!

Instagram / https://www.instagram.com/tomholland2013/ Zendaya Coleman, Schauspielerin

Instagram / tomholland2013 Zendaya Coleman, Model

Instagram / zendaya Tom Holland, Schauspieler

