Selten: Zendaya teilt süßen Schnappschuss von Tom Holland!

Sie gibt unerwartete Einblicke. Seitdem Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (27) ihre Liebe Ende 2021 öffentlich gemacht hatten, gelten sie als das Traumpaar schlechthin. Doch auch wenn sie einen großen Teil ihres Lebens im Rampenlicht führen, halten sie ihre Beziehung so privat wie nur möglich. Jetzt überrascht die Euphoria-Darstellerin ihre Community mit einem seltenen Anblick: Zendaya teilt einen Schnappschuss von ihrem Liebsten Tom.

Während eines gemeinsamen Besuchs in ihrer Heimatstadt Oakland teilt die Schauspielerin ein seltenes Foto des "Spider-Man: No Way Home"-Darstellers in ihrer Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss stellt ihr Liebster seine Basketball-Künste unter Beweis. Doch ihr Trip in die US-amerikanische Küstenstadt hat auch einen bestimmten Grund: Gemeinsam mit der örtlichen Non-Profit-Organisation Project Backboard überraschen die Megastars die Kinder in einer Schule. Diese werden wohl nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich Besuch aus Hollywood in ihrem Klassenraum stand.

Erst kürzlich verriet Zendaya in einem Interview mit Elle, dass sie keine Lust mehr auf Versteckspiele habe. Sie habe sich damit abgefunden, dass sie ihre Beziehung aufgrund ihres Promistatus nicht gänzlich aus dem Rampenlicht heraushalten kann. "Ich akzeptiere, dass Teile meines Lebens in der Öffentlichkeit stehen. [...] Aber ich habe auch die Kontrolle darüber, was ich mit anderen teilen möchte", betonte die 26-Jährige.

Instagram / zendaya Tom Holland, Schauspieler

Laurent VU/SIPA Zendaya Coleman, Filmstar

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

