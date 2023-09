Zu krass? Doja Cat als nackter Dämon in ihrem neuem Video!

Ziemlich verrückt! Die Fans von Doja Cat (27) lieben sie für ihren ausgefallenen Stil – sei es in ihren Musikvideos oder wegen ihrer oftmals skurrilen Looks. Die Charts hatte die Rapperin in der Vergangenheit mit ihren Hits wie "Woman" oder "Paint Town Red" gestürmt. Am Freitag veröffentlichte die Musikerin ihren neuen Song "Demon" – und das Video zu Dojas neuem Track ist ziemlich bizarr!

In dem neuen Musikvideo, das die Rapperin bei YouTube veröffentlicht, performt sie im Kostüm eines nackten Dämons. Mit roten Augen, schwarzen Hörnern auf dem Kopf und einem langen Schwanz spukt sie durch das Haus einer Familie. Bei ihren Fans kommt sowohl der Clip als auch der Song ziemlich gut an. "Das Video ist künstlerisch großartig, die Details, der Rahmen, das Licht, unglaublich. Das Instrumental ist so gut, ehrlich gesagt, enttäuscht Doja nie" oder "Gruseliger als 99 Prozent der Horrorfilme, die in letzter Zeit herausgekommen sind. Sie ist ein Biest, im besten Sinne des Wortes", kommentieren zwei begeisterte Fans.

Auch Dojas neues Rückentattoo kommt in dem Video zur Geltung. Davon teilte sie vor wenigen Monaten Fotos bei Instagram: Ein riesiges Fledermausskelett ziert seit Mai den gesamten Rücken der 27-Jährigen. Dazu lieferte sie auch direkt die Erklärung, weshalb sie das Tier als Motiv gewählt hatte: "Fledermäuse stehen oft für den Tod im Sinne des Loslassens von Altem und des Herbeiführens von Neuem. Sie sind Symbole des Übergangs, des Endes und des Neubeginns."

Getty Images Doja Cat, Met Gala 2023

Getty Images Doja Cat, April 2023

Instagram / dojacat Doja Cat, Musikerin

