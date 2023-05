Fledermaus-Skelett: Doja Cat präsentiert neues Rückentattoo

Doja Cat (27) wagt etwas Neues! Die Rapperin ist bekannt dafür, sich gerne in ausgefallenen Looks zu präsentieren. Zu den 40. MTV Video Music Awards hatte sie sich in einen ganz skurrilen Fummel geschmissen und mit einem roten Stuhl auf dem Kopf performt. Auch bei der diesjährigen Met Gala entschied sie sich für einen extravaganten Look und präsentierte sich als Karl Lagerfelds (✝85) Katze. Nun wagte sie eine dauerhafte Veränderung: Doja hat sich ein Fledermaus-Skelett tätowieren lassen!

Davon teilte die Musikerin jetzt einige Schnappschüsse auf Instagram. Von einer Schulter zur anderen reichen jetzt die Flügel einer Fledermaus. Neben den Bildern ihres Tattoos teilt Doja auch einen Screenshot, der wohl über die Bedeutung des Kunstwerks auf ihrer Haut aufklären soll: "Fledermäuse stehen oft für den Tod im Sinne des Loslassens von Altem und des Herbeiführens von Neuem. Sie sind Symbole des Übergangs, des Beginns und des Neubeginns."

Erst vor wenigen Tagen präsentierte die Rapperin ihren Fans eine weitere Veränderung an ihrem Körper – denn Doja ließ sich die Brüste operieren. Davon teilte die US-Amerikanerin einige Aufnahmen im Netz, auf denen sie in einem durchsichtigen Crop-top vor dem Spiegel posiert. Durch das Oberteil sind ganz klar ihre neuen Brüste zu erkennen, die sie ihren Fans offenbar nicht vorenthalten wollte.

