Sorge um Mutter: Alle Infos zu Luis Rubiales' Kuss-Eklat!

Dieser WM-Sieg wird von einem anderen Skandal überschattet. Die spanische Nationalmannschaft hat bei der Frauenfußballweltmeisterschaft in Australien das Finale gegen England gewonnen. Doch der Sieg rückte in den Hintergrund, als der Funktionär Luis Rubiales (46) die Spielerin Jennifer Hermoso (33) ungefragt auf den Mund küsste. Der Präsident besteht jedoch darauf, dass es einvernehmlich war. Seine Mutter ist daraufhin in den Hungerstreik getreten, um ihren Sohn zu unterstützen. Doch das hatte Auswirkungen auf ihre Gesundheit.

