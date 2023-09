Fans begeistert: Kris Jenner teilt Prächenbild mit Corey

Kris Jenner (67) und Corey Gamble (42) geben Einblicke in ihren Pärchenurlaub. Schon seit einigen Jahren geht die Unternehmerin gemeinsam mit dem Schauspieler durchs Leben. Im Netz teilt die The Kardashians-Bekanntheit jedoch eher selten Fotos von sich und ihrem Liebsten. Erst vor wenigen Tagen verbrachte das Paar einen romantischen Urlaub in Italien. Im Netz begeistert Kris nun mit süßen Pärchenbildern von ihrer Reise.

Auf Instagram veröffentlicht die 67-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten sowie der Landschaft, die während ihres gemeinsamen Urlaubs in Portofino entstanden sind. Die Fans der beiden sind total entzückt von den privaten Aufnahmen. "Schönes Foto von euch beiden. Ich liebe das Kleid", kommentiert ein Follower von Kris den Beitrag. "Süßes Pärchen", schwärmt ein weiterer Bewunderer des Paares.

Anfang des Jahres hatten die sechsfache Mutter und Corey bei ihren Fans sogar für Verlobungsgerüchte gesorgt. Kris hatte sich im Netz mit einem auffälligen Diamantring präsentiert. Doch gegenüber Daily Mail stellte kurz darauf ein Insider klar: "Kris ist nicht mit Corey verlobt und sie hat es auch nicht vor."

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner im November 2022

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, August 2023

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2019

