Ist Christina Dimitriou bald wieder im Reality-TV zu sehen?

Christina Dimitriou (31) hat wohl noch einiges vor! Die Griechin und ihr Ex Aleksandar Petrovic (32) hatten 2022 ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe gestellt – ohne Erfolg: Der Muskelprotz hatte sich fremd verliebt und die Show mit Vanessa Nwattu an seiner Seite verlassen. Seitdem war Christina in keinem anderen Reality-Format mehr zu sehen – doch könnte sich das schon bald ändern?

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 31-Jährige ihren Fans einige Fragen – unter anderem, ob sie schon bald wieder im TV zu sehen sein wird. "Macht euch da mal keine Sorgen, es kommt noch ganz viel", beruhigt die Beauty ihre Fans. Doch an welchem Format nimmt sie teil? "Das darf ich leider nicht verraten. Ihr kennt doch das Spiel, ich darf doch nicht verraten, wie, wo, was", erklärt sie und merkt an, dass so einiges von ihr schon bald zu sehen sein wird.

Neben ihrem nächsten Reality-TV-Format interessieren sich die Fans aber auch brennend für Christinas Beziehungsstatus. Der Frage, ob sie einen festen Freund habe, weicht die Beauty allerdings aus: "Vielleicht... Oder auch nicht. Was meint ihr? Soll ich sowas mal wieder preisgeben, wenn es so wäre?"

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou in Mexiko im August 2023

