Britney Spears' Unterhaltszahlungen an Ex Kevin bald vorbei

Britney Spears (41) hat Grund zur Freude! Die Sängerin war von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline (45) verheiratet. Mit dem ehemaligen Tänzer hat die "Circus"-Interpretin zwei Söhne – Jayden James (16) und Sean Preston Federline (17). Seit 2008 hat der Ex-Mann der Musikerin das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Nachwuchs. Dennoch musste ihm die Blondine monatlich eine hohe Summe zukommen lassen, was nun sein Ende findet. Britney muss schon bald keinen Unterhalt mehr an Kevin zahlen!

Wie Daily Mail berichtete, habe die zweifache Mutter monatlich umgerechnet rund 9.300 Euro an Unterhaltszahlungen geleistet. Doch damit ist in wenigen Tagen Schluss, denn mit dem 18. Geburtstag von Sean Preston ist sie nicht mehr dazu verpflichtet. "Britney ist erleichtert, dass Sean am 14. September 18 Jahre alt wird, weil sie es leid ist, Kevin die irrsinnigen Summen zu zahlen, die er bekommt", plauderte ein Insider aus. Sie bezweifle, dass das Geld bei ihren Kids ankommt: "Es gibt nichts, was sie nicht für ihre Söhne tun würde. Aber das würde direkt an sie gehen, wenn sie 18 werden und nicht an Kevin."

Das Verhältnis zu ihrem Ex und ihren Söhnen scheint nach wie vor angespannt zu sein. Gemeinsam mit ihrem Vater leben die beiden in Hawaii. Vor ihrem Umzug sollen sie sich nicht von Britney Spears verabschiedet haben, wie ein Insider verraten hatte. Laut TMZ haben Jayden und Sean sich selbst dazu entschieden.

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston

