"Er weiß alles": Britney Spears' Ex Kevin wird auspacken

Kevin Federline (44) wird wohl kein Blatt vor den Mund nehmen! Der ehemalige Tänzer hat zwei gemeinsame Söhne mit der Sängerin Britney Spears (41). Ein Jahr nach der Scheidung 2007 hatte die "Toxic"-Interpretin einen Zusammenbruch erlitten. Die Kinder sind danach größtenteils bei ihrem Ex aufgewachsen. Vor einigen Tagen kündigten Kevin und Britneys Vater Jamie (70) an, ein Buch über ihre Erfahrungen als Väter zu schreiben. Ein Insider meinte jetzt, dass der 44-Jährige einiges preiszugeben hätte.

"Kevins Scheidungsvereinbarung und Unterhaltszahlungen für seine Kinder beinhalten eine Geheimhaltungsvereinbarung. Aber die läuft aus, wenn die Jungs 18 sind", teilte eine Quelle RadarOnline.com mit. Und das wird nicht mehr lange dauern: Der ältere Sean (17) wird bereits nächstes Jahr volljährig. "Sobald das passiert, kann Kevin alles erzählen – und er weiß alles", deutete der Informant an.

Jamie und Kevin hatten in den vergangenen Jahren nicht gerade das beste Verhältnis. Offenbar haben sie sich aber in letzter Zeit zusammengerauft und Konflikte aus dem Weg geräumt. Mail on Sunday berichtete, dass sie aktuell "wieder regelmäßig miteinander sprechen".

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihre Söhne Jayden und Sean im November 2018

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016 in Las Vegas

