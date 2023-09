Kein Sex: Das verband Priscilla und Elvis Presley wirklich!

Es war eine junge Liebe! Im Jahr 1959 hatte die damals 14-jährige Priscilla Presley (78) den zehn Jahre älteren Elvis Presley (✝42) kennengelernt. Mit 17 zog sie zu ihm, vier Jahre später folgte die Hochzeit mit dem Rockstar. Doch auf die damals wohl bekannteste Liebesgeschichte war kein Happy End gefolgt: 1973 ließen sich die beiden scheiden. Anlässlich der Verfilmung von Priscillas Memoiren sprach die Ex-Frau des King of Rock and Roll über ihr Liebesleben mit Elvis.

So sei es für ihre Eltern damals sehr schwer gewesen, zu verstehen, dass Elvis an ihr als 14-jähriges Mädchen so interessiert gewesen sei und warum. Dies habe laut der Schauspielerin an nichts Sexuellem gelegen, wie MailOnline berichtet: "Elvis hat mir sein Herz ausgeschüttet. Seine Hoffnungen, seine Ängste, der Verlust seiner Mutter. Und ich war diejenige, die wirklich da saß, ihm zuhörte und ihn tröstete. Das war wirklich unsere Verbindung", schwärmt Priscilla.

Sie plaudert zudem aus, dass die Leute immer dachten, es sei um Sex gegangen. Aber dies sei nicht der Fall gewesen: "Er war sehr freundlich, sehr sanft, sehr liebevoll. Aber er respektierte auch die Tatsache, dass ich erst 14 Jahre alt war. Wir waren mehr im Kopf und im Denken, und das war unsere Beziehung." Bereits in einem früheren Interview hatte sie erzählt, dass sie bis zur Hochzeit Jungfrau gewesen sei.

Getty Images Priscilla Presley im Jahr 2006

Getty Images Priscilla Presley und Elvis Presley im Jahr 1967

Getty Images Priscilla Presley auf den Venedig Filmfestspielen

