Nach Erbstreit: Riley Keough und Priscilla Presley vereint

Sie sorgen für einen schönen Moment bei den Emmy Awards. Vor rund einem Jahr ist Lisa Marie Presley (✝54) überraschend verstorben. Seitdem fochten ihre älteste Tochter Riley Keough (34) und ihre Mutter Priscilla Presley (78) einen erbitterten Streit um den Nachlass der Sängerin aus. Das scheint nun aber passé zu sein und Oma und Enkelin stehen sich wohl näher als je zuvor: Bei den Emmys posierten Riley und Priscilla vertraut zusammen!

Die Schauspielerin war bei dem beliebten Filmpreis als "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" nominiert – und konnte auf die Unterstützung ihrer Großmutter zählen. Gemeinsam zeigten sich Riley und Priscilla auf dem roten Teppich und posierten Arm in Arm. Sogar in Sachen Outfit schienen sich die Ex-Frau und die Enkelin von Elvis Presley (✝42) abgestimmt zu haben: Beide trugen ein seidenes schwarzes Oberteil zu einem weiten Rock.

Auch Rileys Ehemann Ben Smith-Petersen unterstützte sie bei der Filmverleihung. Bei so viel familiärem Zusammenhalt kann ja gar nichts schiefgehen – die Trophäe durfte die 34-Jährige allerdings dennoch nicht mit nach Hause nehmen. In ihrer Kategorie gewann Ali Wong für ihre Darstellung in "Beef".

Riley Keough und ihre Oma Priscilla Presley bei den Emmys 2024

Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough im Juni 2022

Riley Keough und Ben Smith-Petersen bei den Emmys 2024

