Erster Todestag: Priscilla Presley zollt Lisa Marie Tribut

Sie erinnert sich zurück. Am 12. Januar des vergangenen Jahres wurden schockierende Neuigkeiten öffentlich: Lisa Marie Presley (✝54) ist gestorben. Lange wurden keine Details zu ihrer Todesursache veröffentlicht – bis Mitte 2023 dann bekannt wurde, dass sie an den Folgen eines Dünndarmverschlusses starb. Am Freitag jährte sich der Tod von Elvis Presleys (✝42) Tochter zum ersten Mal. Nun meldet sich auch Lisas Maries Mutter Priscilla (78) zu Wort.

Auf X widmet die Schauspielerin ihrer Tochter einige rührende Zeilen: "Heute ist ein sehr besonderer Tag. Es ist jetzt ein Jahr her, dass du gestorben bist. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke und dich vermisse. Ruhe in Frieden, Lisa." Doch ein Gedanke spendet Priscilla in dieser schweren Zeit besonders viel Kraft: "Du bist jetzt in den Armen deines geliebten Vaters."

Auch Lisa Maries Tochter Riley Keough (34) zollt ihrer verstorbenen Mutter ihren Tribut. Auf Instagram postet sie einen süßen Schnappschuss der beiden. In den Kommentaren senden ihre Follower Riley an diesem schweren Tag Kraft: "Sie ist so wunderschön. Und sie wird immer an deiner Seite sein", schreibt ein Nutzer, während ein weiterer Fan kommentiert: "Wir denken heute an dich und deine Familie, Riley. Wir lieben dich."

