Biopic über sie: Priscilla Presley hat gemischte Gefühle

Was sagt Priscilla Presley (78) dazu? Die Schauspielerin hat ein bewegtes Leben hinter sich: Von 1967 bis 1973 war sie mit Elvis Presley (✝42) verheiratet und zog somit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Nachdem ihr Ex-Mann erst kürzlich mit dem Film "Elvis" auf die Leinwände kam, kommt bald auch ein Biopic über Priscilla auf die Leinwand. Das ist für sie aber ziemlich komisch.

Derzeit finden die Venedig Filmfestspiele statt – und dort wird auch der neue Film "Priscilla" gezeigt. Neben den Hauptdarstellern Jacob Elordi (26) und Cailee Spaeny (26) ist dafür auch Priscilla selbst nach Italien gereist. Wie Deadline berichtet, hielt Priscilla auf der Pressekonferenz eine Rede und gab dabei zu: Sie hat gemischte Gefühle zum Film! "Es ist sehr schwierig, sich einen Film über dich, dein Leben und deine Liebe anzusehen. Sofia Coppola (52) hat einen tollen Job gemacht, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht... Und ich habe wirklich alles für sie getan, was ich konnte", führte Priscilla aus.

Fans von Priscilla und Elvis müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis sie den Film im Kino sehen können. Während "Priscilla" in den Vereinigten Staaten schon im Oktober über die Kinoleinwand flimmert, läuft er in den deutschen Kinos erst am 26. Dezember an.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley im Jahr 1967

Getty Images Sofia Coppola, Priscilla Presley, Cailee Spaeny und Jacob Elordi

Getty Images Priscilla Presley auf den Venedig Filmfestspielen

