Nach Streit: Wie verstehen sich Priscilla Presley und Riley?

Sie ziehen wieder gemeinsam an einem Strang! Anfang 2023 ist Lisa Marie Presley (✝54) ganz plötzlich verstorben. Nach ihrem Tod entfachte ein Streit um ihren Nachlass, denn ihre Tochter Riley Keough (34) wurde als Alleinerbin bestimmt – das passte der Mutter der Verstorbenen Priscilla Presley (78) aber nicht. Mittlerweile konnten sich Oma und Enkelin aber einigen. Doch hat Riley und Priscillas Beziehung unter ihrem Erbzoff gelitten?

Wie ein Insider aus dem engen Umfeld der Familie gegenüber The Messenger verrät, haben die Schauspielerin und ihre Großmutter ihre Unstimmigkeiten komplett hinter sich gelassen: "Sie haben wirklich das Blatt gewendet und verstehen sich jetzt gut." Die vergangenen Monate seien schlimm gewesen, doch die beiden seien froh darüber, sich wieder angenähert zu haben und nun gemeinsam um Lisa Marie trauern zu können. "Riley fühlt sich weniger gestresst und ist dankbar, dass sich die Spannungen zwischen ihr und Priscilla gelegt haben", betont der Informant.

Dass sie sich wieder versöhnt haben, zeigte das Oma-Enkelin-Duo auch vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich der Emmy Awards. Arm in Arm und mit breitem Lächeln im Gesicht posierten Riley und Priscilla im Blitzlichtgewitter. Sogar ihre Outfits schienen abgestimmt gewesen zu sein: Beide strahlten in schwarzen Looks.

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Getty Images Priscilla Presley

Getty Images Riley Keough und Priscilla Presley bei den Emmys 2024

