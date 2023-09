Große Pläne: Hannes Mörl will Sex in der "Love Island"-Villa

Er hat einiges vor. Die neue Staffel von Love Island steht in den Startlöchern. Am Montag, dem 11. September, ziehen die ersten Islander in die Villa. Unter anderem werde die Zwillinge Jenny und Vanessa sich auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Aber auch der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) ist dabei: Hannes Mörl ist Single und auf der Suche nach seiner Traumfrau. Ob er die auf der Insel der Liebe finden wird? Zumindest an Sex in der Villa ist der 24-Jährige nicht abgeneigt.

"Ich bin ein kerniger junger Mann in der Blüte seines Lebens und ich habe auch Bedürfnisse. Da muss man ja ehrlich sein", begründet Hannes im Interview mit Promiflash sein Vorhaben. Ob sein Umfeld seine Pläne auch so befürworten würde? Hannes ist sich sicher, seine Freunde würden sagen: "'Krasse Sache, Bro'" und dann würden sie abklatschen."

Im Talk mit RTL2 hatte Hannes bereits angekündigt: "Solange die Kamera nicht unter der Decke ist, würde ich schon Sex haben." Das Schlafen neben einer fremden Person scheint den angehenden Rapper zu reizen. "Es ist ja schon irgendwie cool. Es ist wie ein One-Night-Stand-Szenario, aber man datet sich eigentlich. Ich hatte es noch nie, dass ich mit einer Frau im Bett lag und keinen Sex hatte", verriet der Student.

Anzeige

RTL II Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / markus_moerl Markus Mörl mit seinem Sohn Hannes

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Der "Love Island"-Cast 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de