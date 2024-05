Ines' Liebe hat Brad Pitts Leben einen "neuen Sinn gegeben"

Seit rund anderthalb Jahren sind Brad Pitt (60) und Ines De Ramon ein Paar. Wie gut die dunkelhaarige Beauty dem Filmstar tut, verrät nun ein Insider gegenüber Us Weekly. "Mit ihr zusammen zu sein, hat seinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Brad kann nicht genug davon schwärmen, wie verliebt er ist", plaudert die Quelle im Interview aus und betont zudem: "Sie ergänzen sich gegenseitig." Doch was liebt der Schauspieler besonders an seiner Freundin? "Ines ist sehr gelassen und mag keine Konflikte oder Negativität", erklärt der Informant.

Zwar hatte der 60-Jährige nach der Trennung von seiner Frau Angelina Jolie (48) hin und wieder eine Romanze, Ines war jedoch die erste Frau, mit der er nach seinem Ehe-Aus eine Beziehung einging. Auch bei seinem anhaltenden Scheidungsverfahren unterstützt die Ex von Paul Wesley (41) ihren Liebsten. So ergänzt der Informant im Gespräch mit dem Medium, dass Ines hoffe, dass ihre ruhige Art Brad helfen wird, "die Dinge mit Angelina wieder in Ordnung zu bringen": "Ines will, dass Brad Frieden findet, vergibt und weitermacht. Aus ihrer Sicht macht es keinen Sinn, dass er an der ganzen Feindseligkeit festhält."

Brad und Ines gehen seit November 2022 gemeinsam durchs Leben. Zuvor war sie drei Jahre mit dem "Vampire Diaries"-Star verheiratet. Doch könnten sich die beiden vorstellen, erneut den Bund der Ehe einzugehen? Ein Insider will mehr wissen! Laut ihm sollen der Bullet Train-Star und seine Freundin eine gemeinsame Zukunft sehen, der Gang vor den Traualtar sei allerdings noch nicht geplant. "Er sieht es als seine letzte Beziehung an. Wenn sie zu einer Heirat führt, dann wird es nicht allzu bald sein, da sie bislang noch nicht darüber gesprochen haben", so die Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2015

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

