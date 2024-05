Lisa löscht Bilder: Thomas Müller dementiert Liebeskrise!

Lisa Müller (34) löschte vor wenigen Tagen fast alle gemeinsamen Bilder mit ihrem Ehemann Thomas Müller (34) von ihrem Social-Media-Profil. Die Fans des eigentlichen Traumpaares spekulierten direkt: Bahnt sich hier etwa eine Liebeskrise an? Nun gibt der Profikicker gegenüber Bunte endlich Entwarnung: "Ja, es ist alles okay." Was die 34-Jährige also dazu bewegt hat, die öffentlichen Liebesbekundungen zu entfernen, bleibt weiterhin unbekannt.



