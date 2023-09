Korb für Sandra? "Are You The One?"-Paco flirtet mit anderen

Sandra Sicora (31) geht leer aus. Aktuell nimmt die TV-Bekanntheit an der Show Are You The One? – Reality Stars in Love teil – doch dort läuft es bislang eher holprig für sie: Die Ex von Tommy Pedroni interessiert sich sehr für Paco Herb und zwischen den beiden fällt auch ein Kuss. Doch danach scheint der Blondschopf auf Abstand zu gehen. Es scheint, als habe Paco kein Interesse mehr an Sandra.

In der Villa wird wie wild gefeiert, was sich vor allem der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer sehr zu Herzen nimmt: Er knutscht während einer Party gleich drei Frauen hintereinander – Marie, Sabrina und Paulina. Das scheint Sandra – ihren Blicken nach zu urteilen – gar nicht zu gefallen. "Vielleicht probiert der halt mehrere Zungen aus, um sein Perfect Match zu finden. Das ist halt leider so ein bisschen schade", vermutet sie im Einzelinterview.

Auch die Matching Night hat sich die Temptation Island V.I.P-Bekanntheit wohl anders vorgestellt. Denn sie entscheidet sich an dem Abend für Paco, doch der sieht sie wohl nicht als eine seiner Favoritinnen. "Ich hab jetzt die Kim, die Shakira, Sabrina […] auf dem Schirm und heute hatte ich allerdings auch ein tolles Gespräch mit der Alicia", zählt er auf. Als ihn Moderatorin Sophia Thomalla (33) dann fragt, was mit Sandra sei, kommt er ins Stottern und weicht aus: "Wir hatten halt noch nicht so tiefe Gespräche."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Instagram / paco_hrb Paco Hrb 2022

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

