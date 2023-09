"Are You The One?"-Fans feiern Mikes Kondom-Entscheidung

Die Fans stehen ganz auf seiner Seite! Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) finden sich seit der ersten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love total anziehend. Die Reality-TV-Stars können kaum die Finger voneinander lassen. Einen Blowjob durfte der ehemalige Love Island-Kandidat schon von seiner Angebeteten genießen – und sie ist für mehr bereit. So wäre es fast zum Sex gekommen, wäre da nicht die Kondom-Debatte gewesen. Der Hottie wollte mit, die Brünette ohne. Also kam es nicht zum Techtelmechtel. Schade für Mike, doch zumindest die Fans unterstützen seine Entscheidung.

Auf dem offiziellen "Are You The One"-Instagram-Profil kommentieren die Fans wild drauflos. Die meisten feiern die Standhaftigkeit des Tattoo-Liebhabers. "Mike überrascht mal wieder positiv! Stark", schreibt eine Person unter den Beitrag. Eine andere kommentiert: "Kim und Mike? Er hat richtig Pluspunkte bei mir gemacht mit der Kondomsache!"

Doch warum besteht der Hottie eigentlich so vehement auf Verhütung? "Der erste Schuss ist ein Treffer bei mir", sagt er im Einzelinterview. Das weiß sicherlich auch seine Ex Elena Miras (31), mit der er damals in der ersten Nacht ihre gemeinsame Tochter Aylen gezeugt hatte.

Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

Mike Heiter, Influencer

Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Juli 2023

