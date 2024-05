Kim Virginia und Twenty4tim hatten ersten Kuss im Dschungel!

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp wird immer wieder darüber spekuliert, was zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) läuft. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verrät die Prominent getrennt-Kandidatin nun, wann sie und der Influencer sich das erste Mal nähergekommen seien. "Wir hatten unseren ersten Kuss bereits im Dschungel und nicht beim Karneval nach den Dreharbeiten", plaudert sie aus und fügt verheißungsvoll hinzu: "Das war im Dschungeltelefon."

Seit geraumer Zeit herrscht zwischen den beiden allerdings Funkstille. Da beide nach Miami reisen, kamen immer wieder Gerüchte darüber auf, dass sich Kim und Tim wieder annähern könnten. Am Freitag stellte der 23-Jährige aber klar, dass es nicht zu einem Aufeinandertreffen kommen werde. "Ich habe weder ein Hotel mit Kim, noch fliegen wir im selben Flugzeug", machte er in einer Social-Media-Story deutlich und betonte: "Ich habe auch tatsächlich aktuell keinen Kontakt zu ihr. Dass sie nach Miami fliegt, habe ich selbst erst vorgestern erfahren."

Kim hatte bereits in der elften Staffel von Der Bachelor und anschließend bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe gesucht – leider vergebens. Nach den Dreharbeiten des Spin-offs war die 28-Jährige mit ihrem Co-Star Emanuell Weißenberger (31) zusammengekommen. Im Dezember 2023 machten sie ihre Beziehung öffentlich, einen Monat später folgte allerdings schon wieder die Trennung.

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Januar 2024

