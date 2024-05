"Davon lebt Trash-TV": Kim Virginia verteidigt Mike Cees!

Kim Virginia Hartung (28) und Mike Cees waren beide in der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt zu sehen. In dem Format stach nicht nur die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin heraus – auch der Ex von Michelle Monballijn sorgte mächtig für Aufsehen. Gegenüber Promiflash plaudert die Reality-TV-Bekanntheit jetzt aus dem Nähkästchen. "Ich muss sagen, Menschen wie Mike sind natürlich polarisierend und sagen sehr viele kontroverse Sachen, die auch manchmal nicht so gut sind", gibt die Influencerin zu und verteidigt Mike: "Aber davon lebt auch irgendwo Trash-TV!"

Sie sehe das Ganze nicht so eng. "Ich finde, mittlerweile ist es sehr, sehr krass geworden, dass wirklich jeder einzelne Satz fast schon ein 'too much' ist!", behauptet Kim und erklärt zudem: "Jeder soll gecancelt werden? Also, wenn es danach gehen würde, wäre die Hälfte des Casts von 'Prominent getrennt' gar nicht vor Ort gewesen!" Ihrer Meinung nach gehöre dies zu dem Business dazu. Die 28-Jährige betont bestimmt: "Sonst passiert eben keine Show!"

Ob Kim verständnisvolle Worte für den Beau findet, weil sie ähnliche Erfahrungen machte? Zwischen ihr und Max Bornmann kam es während der Show zum Eklat. Wegen einer Ohrfeige musste die Beauty daraufhin sogar ihre Koffer packen. Auch Mike geriet mit seinem Mitstreiter heftig aneinander. Grund hierfür war ein eher unpassender Scherz des einstigen Make Love, Fake Love-Kandidaten: Er machte Andeutungen, dass er Mikes Ex Michelle küssen wolle.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, 2022

