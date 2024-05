Nähern sich Kim Virginia und Twenty4tim etwa wieder an?

Nach einer aufblühenden Romanze herrscht seit einiger Zeit Funkstille zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23). Das Reality-Sternchen ist dem TikToker sogar im Netz entfolgt. Doch kommt nun die ganz große Reunion? In ihrer Instagram-Story verrät die 28-Jährige, dass sie bald nach Miami fliegt. Ein aufmerksamer Follower schreibt ihr daraufhin, dass ihr On-off-Flirt Tim da auch gerade ist. Doch was sagt Kim dazu? "Ich bin noch eingeschnappt, deshalb habe ich mich noch nicht groß gemeldet. Ich weiß davon nichts", schreibt sie in ihrer Story.

Ob die beiden also aufeinandertreffen werden, ist noch ungewiss. Erst kürzlich verriet Tim aber, dass die zwei doch "etwas Kontakt" haben. "Sie schreibt mir auf WhatsApp. Sie ruft mich an. [...] Ich bin da auch nicht schlauer als ihr", erzählte Tim etwas planlos in seiner Story. Kim Virginia selbst meinte noch im Promiflash-Interview, dass sie sich etwas distanziert habe, das Duo aber immer noch in der Kennenlernphase sei.

Kennengelernt haben sich Kim und Tim im diesjährigen Dschungelcamp. Während die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Busch selbst eher hinter ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31) war, war sie nach der Show auf einmal an dem 23-Jährigen interessiert. Neben einer wilden Knutscherei in der Öffentlichkeit hatten die beiden auch schon Sex zusammen.

Twenty4tim, Influencer

Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Sternchen

