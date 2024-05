Nicht wie Kim Virginia? Kate Merlan möchte ein Vorbild sein

Kim Virginia Hartung (28) musste nach ihrer Ohrfeige Prominent getrennt verlassen. Kate Merlan (37) war in der vergangenen Staffel Teil des Casts und schätzt daher die Situation mit Kim im Promiflash-Interview ein: "Unterhaltung hat sie auf jeden Fall drauf, aber die Grenze wird manchmal überschritten. Da muss man ein bisschen aufpassen – man will ja auch irgendwo trotzdem ein Vorbild sein." Da die Influencerin viele jüngere Follower habe, nehme sie darauf Rücksicht, diese nicht negativ zu beeinflussen: "Ich bin gar nicht so mit extremem Pöbeln und Beleidigen, das würde ich auch in keinem Format machen. Weil es nicht mein Naturell ist, aber ich würde mich auch schlecht fühlen, wenn ich weiß, ganz junge Mädels gucken mir zu."

Kate sei der Meinung, dass man als Reality-TV-Star auch anders für Sendezeit sorgen kann. "Ich finde einfach, man kann auch anders polarisieren als mit Schlagen oder heftigen Beleidigungen", erklärt die 37-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich finde, das macht das Reality-TV auch irgendwie kaputt. Ich meine, wir sind ja alle keine Assis, die es irgendwie nötig haben, so zu sprechen."

Kates Mann Jakub Merlan-Jarecki (28) scheint auch kein großer Fan von Kim Virginia zu sein, wie er gegenüber Promiflash deutlich macht. "Das Mädel hat, glaube ich, auch ein bisschen den falschen Plan von dem, was sie da macht. Ich meine, sie polarisiert, hat sie im Dschungel auch gemacht. Alles gut, aber ich glaube, sie ist da mittlerweile in einer Spirale drin – wie einige andere auch", kritisiert der Fußballer.

RTL Max Bornmann und Kim Virginia Hartung bei "Prominent getrennt"

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

