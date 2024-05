So süß gratuliert Leyla Lahouar ihrem Mike zum Geburtstag!

Es ist ihr erster Geburtstag als Paar: Am Montag gratuliert Leyla Lahouar (27) ihrem Liebsten Mike Heiter auf Instagram zu seinem 32. Geburtstag. Die Beauty postet ein Bild der beiden in Dubai, auf dem sie sich verliebt in die Augen schauen. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag an den schönsten Mann der Welt. Auf ganz viele schöne Momente und Geburtstage, die wir ab jetzt zusammen verbringen werden." Die Realitystars lernten sich dieses Jahr im Dschungelcamp kennen und wurden danach ein Paar.

Die Fans der zwei sind entzückt und kommentieren fleißig ihren Post mit Worten wie: "Ich schwöre, irgendwie liebe ich euch so als Paar." Ein anderer User schreibt: "Ich kommentiere echt selten. Aber ihr seid einfach so süß zusammen." Und auch viele andere Influencer wünschen Mike nur das Beste. So kommentiert beispielsweise sein Kumpel Fabio Knez, der mit beiden im Dschungelcamp war: "Alles gute Champ! Ganz viel Gesundheit und Erfolg für alle deine Träume und Ziele."

Auf Social Media teilen Leyla und Mike immer wieder, wie glücklich sie sind. Im RTL-Interview gaben die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin und der Ex-Freund von Elena Miras (32) sogar zu, dass sie sich Kinder miteinander vorstellen könnten. "Ja, irgendwann auf jeden Fall schon", erzählte Leyla im Gespräch. Und auch Mike stimmte ihr zu: "Ich auch, ja. Nach meiner Reise der letzten Monate bin ich jetzt angekommen."

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten

