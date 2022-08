Elena Miras: Mike Heiter ließ sie nach Aylens Geburt alleine

Ist das etwa ein Seitenhieb in Richtung Mike Heiter (30)? Elena Miras (30) und der einstige Love Island-Kandidat führten drei Jahre lang eine Beziehung. 2018 kam der gemeinsame Nachwuchs des Reality-Pärchens zur Welt – Töchterchen Aylen schien zunächst das kleine Familienglück perfekt zu machen. Doch ein Jahr später folgte überraschend das Liebes-Aus. Jetzt erinnerte sich Elena an eine besondere Zeit zurück.

Die Influencerin stellte sich in ihrer Instagram-Story den Fragen ihrer Follower. Ein User wollte wissen, wie es der 30-Jährigen als alleinerziehende Mutter erginge. "Als ich Aylen bekommen habe, war ich bereits nach drei Tagen auf mich alleine gestellt und das war auch die ganze Zeit so", gestand Elena. Zu Beginn hatte sie befürchtet, etwas falsch zu machen: "Jedoch habe ich mich sehr schnell an alles gewöhnt", fügte sie hinzu.

Mittlerweile sind die einstigen wieder Turteltauben in festen Händen – Laura Morante (31) ist die neue Frau an der Seite des Reality-TV-Darstellers. Und auch Elena schwebt mit Musiker Leandro Teixeira auf Wolke sieben. Vor einigen Wochen widmete sie ihrem Partner niedliche Worte. "Liebe deine Küsse, liebe deine Umarmungen, liebe es, neben dir einzuschlafen, liebe deine Blicke, liebe deine Persönlichkeit und ich liebe noch so viel mehr" , schrieb die Beauty auf Instagram.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Leandro Teixeira

