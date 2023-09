Désirée Nick ist "überrascht" vom positiven Playboy-Feedback

Désirée Nick (66) kann ihr Glück gar nicht fassen! In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich der Realitystar mit seiner losen Zunge einen Namen in der deutschen TV-Welt gemacht. Nun möchte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin etwas Neues ausprobieren: Für den Playboy zieht sich Désirée aus – und das begeistert ihre Fans! Mit so viel positivem Feedback hat Désirée allerdings nicht gerechnet.

Das gibt die 66-Jährige jetzt in einem Interview mit Bild zu. "So viel Zuspruch bin ich nicht gewohnt. [...] Ich bin überrascht, dass Männer und Frauen mich gleichermaßen für meine Bilderstrecke und mein Posing feiern", offenbart Désirée. Sie habe sich "auf Gegenwind eingestellt".

"Ich hatte Angst, dass ich Vorwürfe bekomme wegen meiner Brüste im Vergleich zu den heutigen Sehgewohnheiten. Es sind ja alle operiert", stichelt Désirée zudem. Umso stolzer ist die Unterhaltungskünstlerin jetzt auf ihr Nackedei-Shooting. "Die Welt hat darauf gewartet! Und es ist mir eine Ehre, dass man mich überhaupt gefragt hat. Denn ich bin – im Gegensatz zu allen anderen Frauen vor mir – das älteste Cover-Girl des Playboys in Deutschland", freut sich Désirée gegenüber dem Blatt.

Désirée Nick im Januar 2022 in Hamburg

Désirée Nick, Kabarettistin

Désirée Nick, "Lip Sync Stories"-Teilnehmerin

